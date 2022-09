Elezioni: Up, domani De Magistris a Pescara con Acerbo

(ANSA) - PESCARA, 14 SET - Il portavoce di Unione Popolare Luigi de Magiistris, ex sindaco di Napoli, sarà domani, giovedì 15 settembre, alle ore 19,30 in Piazza Sacro Cuore per un incontro con la cittadinanza. Con de Magistris ci sarà Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e capolista nel collegio plurinominale Camera dell'Abruzzo e gli altri candidati. (ANSA).