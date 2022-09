'Nova eroica', Marsilio, è l'inizio di una grande storia

(ANSA) - L'AQUILA, 13 SET - "Nova Eroica Gran Sasso rappresenta un'occasione unica per scoprire un territorio ricco di natura e storia in sella a una bici. E' l'inizio di una grande storia che farà la ricchezza dei nostri territori. Faremo innamorare tutti della nostra terra e dei suoi prodotti, anche grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori. Sapere che ci sono decine e decine di chilometri di pista, con diversi percorsi, uno più affascinante dell'altro, attrezzati, significa avviare una filiera di attività di grande promozione del territorio che dimostrerà che abbiamo fatto la scommessa giusta.

Richiamerà cicloamatori di tutto il mondo, mentre aspettiamo che anche i grandi campioni del passato vengano ad aggiungere fascino a questa grande iniziativa". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a L'Aquila, oggi pomeriggio, per presentare, insieme all'assessore Guido Liris e all'ideatore di Eroica, Giancarlo Brocci, all'organizzatore Marco Capoferri, la manifestazione sportiva che si terrà sabato 17 settembre tra Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Barisciano, Calascio e Santo Stefano di Sessanio fino a Campo Imperatore. (ANSA).