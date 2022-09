Comune Chieti, approvato bilancio, manovra da 190 mln euro

(ANSA) - CHIETI, 13 SET - È pari a 190 milioni di euro la manovra complessiva contenuta nel bilancio di previsione approva dal Consiglio comunale di Chieti, con una parte di spesa corrente pari a 59 milioni e 170 mila euro e investimenti per 28 milioni. Si investirà in vari settori, dagli impianti sportivi alle scuole, dal dissesto idrogeologico all'innovazione tecnologica, dal sociale al personale con un avviso di mobilità per 12 figure entro quest'anno. Sono alcuni degli aspetti evidenziati in conferenza stampa dal sindaco Diego Ferrara, insieme al presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, gli assessori Stefano Rispoli, Enrico Raimondi, Chiara Zappalorto, Fabio Stella, il dirigente del Settore Ragioneria Franco Rispoli. L'ente ha fatto registrare anche un saldo positivo di cassa per un milione 87.000 euro che ha consentito di non ricorrere all' anticipazione di Tesoreria.

In calo di 8,2 milioni il disavanzo riportato nel Piano di riequilibrio approvato ad aprile 2021 e che ora si attesta a 65,8 milioni. "Non siamo eroi, tutto quello che è stato fatto era dovuto ed è ciò che un'Amministrazione deve fare nel suo mandato di governo - ha detto Ferrara - Ma Chieti esce da una situazione particolare che ha fermato per anni opere, servizi, manutenzioni necessari al suo sviluppo e che abbiamo deciso di riprendere a fare, fra mille, impensabili difficoltà".

"La maggioranza esiste e si è espressa compatta su rendiconto e Bilancio, passati entrambi con 21 voti - ha detto Febo - Grazie all'approvazione del bilancio, al lavoro svolto dalla struttura e dall'esecutivo, al supporto avuto dai consiglieri comunali, Chieti potrà programmare l'attività dei prossimi tre anni in modo fisiologico, in quanto questo è di fatto il primo bilancio a non essere condizionato dalla pandemia. Comincia anche un'opera di informazione della cittadinanza che ha diritto di conoscere e sapere come cambia la città e alla quale racconteremo lavori, servizi e opere che via via realizzeremo grazie agli atti adottati e alle tante risorse messe insieme in questi due anni di governo". (ANSA).