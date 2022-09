Comune Chieti, Consiglio approva bilancio di previsione

(ANSA) - CHIETI, 12 SET - Il Consiglio comunale di Chieti ha approvato, oggi pomeriggio, con 21 voti a favore della maggioranza, tre contrari e sei astenuti, il Documento unico di programmazione 2022-2024 e il bilancio di previsione 2022-2024.

Con i voti della maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza è stato approvato anche Il bilancio di previsione 2022-2024 del teatro Marrucino. Via libera anche a lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza stradale.

"Il nostro bilancio di previsione è il documento di pianificazione economica e di programmazione politica dei prossimi tre anni e riassume una serie di notizie incontrovertibili - ha detto il sindaco di Chieti Diego Ferrara - E' un fatto che abbiamo ridotto il deficit milionario trovato al momento dell'insediamento, è un fatto che non siamo ricorsi ad anticipazioni di cassa, è un fatto che stiamo riorganizzando positivamente le nostre società di servizi e, infine, è un fatto anche l'azione coraggiosa di non chiedere il dissesto, che avrebbe sancito il nuovo disastro amministrativo e il nuovo fallimento della nostra città. Pertanto ringrazio chi ha lavorato al documento, ma anche i consiglieri che oggi hanno consentito che il Bilancio sia stato approvato senza clamore né polemiche, come si deve a un bilancio previsionale che rappresenterà il terreno di appoggio e coltura di progetti che possono cambiare veramente il volto e l'anima di questa città. E l'invito a lavorare tutti insieme, perché ognuno di noi - ha aggiunto Ferrara - ha bisogno dell'altro: come diceva Steve Jobs durante il suo discorso a Stanford nel 2005: 'Grandiosi a questo mondo non sono coloro che si credono infallibili, sempre sicuri di sé e incedono fermi in ogni passo e direzione. Le persone grandiose sono coloro che si muovono in direzione dei propri obiettivi, nonostante le insicurezze, i dubbi, gli immancabili imprevisti e non si vergognano a chiedere aiuto". (ANSA).