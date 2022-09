Sport sotto le stelle, tornano a Teramo atleti e cultura

(ANSA) - TERAMO, 10 SET - In memoria di Mimmo Sciamanna, che era vita e parte integrante della manifestazione, torna "Sport sotto le stelle" a Teramo sabato 18 settembre, dalle ore 18 in poi. La XIII edizione rientra all'interno di "Teramo Natura indomita" e riparte dopo lo stop a causa del Covid. "Fare sport è un atto d'amore verso se stessi e verso la propria collettività, perché è migliore in salute. Promuovere per la città di Teramo e spingere grandi e bambini a fare sport. Questa macchina ogni anno perché c'è il motore formidabile dell'assessore Dino Campana", ha detto Antonio Filipponi, assessore al Commercio del Comune di Teramo. 100 attività sportive, insieme a quelle di volontariato e spettacoli culturali. Evento per tutte le famiglie. Da piazza Garibaldi, lungo il corso S. Giorgio, Piazza Martiri della Libertà e Corso Cerulli i luoghi del centro storico saranno invasi di attività sportive e culturali. Tra i giochi anche la "Ruzzola", lancio delle forme di formaggio. Poi ascese verticali, spettacoli e dimostrazione di tutti gli sport cittadini. Tutte le persone presenti saranno registrate con un bollino, che si convertirà in chilometri. Al conteggio finale, i chilometri saranno convertiti in donazione di beneficenza. Per il primo anno all'interno della manifestazione è inserita, domenica 18 settembre, la Strateramo, ritimi e passi in città, una stracittadina non competitiva.

Passeggiata a carattere ludico-motorio su distanza di circa 2 -5 - 8 km. Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno dell'associazione nazionale italiana di atleti diabetici (Aniad). Torna, in contemporanea, la 5^ edizione della maratona a sei zampe, una gara non competitiva per umani e amici pelosi.

Le manifestazioni sono organizzate dal CSI di Teramo (Centro sportivo italiano). "Grazie a questa manifestazione sono stati adottati anche degli animali senza padrone. L'amore non si compra ma si adotta. Domenica saranno presenti le associazioni per l'adozione dei randagi", ha detto l'organizzatore, Gigi Provvisiero. (ANSA).