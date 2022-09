Pm Roma indaga su vendita Autostrade,fascicolo contro ignoti

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Un fascicolo contro ignoti è stato aperto alcuni mesi fa dalla Procura di Roma sulla vendita di Autostrade per l'Italia alla Holding Reti Autostradali, gruppo controllato di fatto da Cassa Depositi e Prestiti e Blackstone e Macquarie. Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, nasce da un esposto presentato dal senatore del Pd Luciano D'Alfonso in cui si ipotizzano, tra gli altri, i reati di truffa, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. La notizia è stata anticipata da alcuni quotidiani. Il fascicolo ha dunque come oggetto la vendita di Autostrade per l'Italia alla holding Hra, il veicolo societario con cui il 5 maggio scorso la Cassa depositi e prestiti e i fondi Blackstone e Macquarie, hanno rilevato da Atlantia l'88,06 per cento delle azioni della concessionaria autostradale. (ANSA).

