Nel vivo in Abruzzo il Festival 'Borghi più belli d'Italia'

(ANSA) - ABBATEGGIO, 10 SET - Con la sfilata per le vie del paese dei gonfaloni di 110 Comuni arrivati da ogni parte d'Italia, l'esibizione della banda di Lettomanoppello e la cerimonia inaugurale alla presenza dei rappresentanti istituzionali, a partire dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, si è aperto ieri ad Abbateggio (Pescara) il 14esimo Festival nazionale dei Borghi più belli d'Italia, la tre giorni dedicata alla promozione del territorio e alla valorizzazione dei borghi, coordinata dall'associazione che in Abruzzo e Molise è guidata dal presidente Antonio Di Marco.

"I borghi sono luoghi che devono pensare e ragionare sul futuro, sulla bellezza, sui giovani delle comunità locali che devono crescere in luoghi che devono ritornare alla loro grande bellezza - ha detto il ministro - e culturalmente riuscire a premere nei confronti del governo, l'attuale e il prossimo, affinché tutti i programmi, anche importanti, nell'ambito del Pnrr, possano essere sviluppati".

"Dobbiamo riuscire a far sì che il nostro paese possa essere sempre più unito - ha rilevato ancora D'Incà - per farlo occorre portare investimenti, che ci sono nel Pnrr, vi sono aree che hanno bisogno di grandissima attenzione infrastrutturale e altre sotto il profilo culturale e di restauro dei borghi. È importante continuare soprattutto a investire nel digitale, l'unico modo per comunicare al meglio la bellezza del nostro paese".

Il festival oggi e domani si trasferisce a Caramanico (Pescara).

Fitto il programma della due giorni con gli stand dei 110 comuni per le vie di Caramanico Terme, a partire dal workshop con gli Ambassador de "I Borghi più belli d'Italia" e dalla masterclass con il regista Walter Nanni, introdotta da Antonio Cadei e condotta dall'ambasciatore dei "Borghi più belli d'Italia nel Mondo" Osvaldo Bevilacqua. Sempre oggi, in programma la presentazione del libro "L'Italia (ri) nasce dai Borghi - Progettare il passato per conservare il futuro" di Antonio Luna.

Seminari e animazioni anche nel pomeriggio. L'ultimo appuntamento della giornata, condotto dal giornalista Rai Silvano Barone, prevede alle 18.30 un confronto sul tema "La rigenerazione urbana e sociale dei Borghi". (ANSA).