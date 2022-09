Stellantis: Giorgetti,gigafactory a Termoli per produttività

(ANSA) - TERMOLI, 09 SET - "Termoli è stata scelta per la gigafactory rispetto a tante località e siti che in qualche modo si candidavano. Cerchiamo di capire perchè. Tutta l'industria sta cambiando perchè in Europa si è deciso che non si usa più il motore endotermico che inquina e si va verso l'elettrico. Da un lato il Ministro dello Sviluppo Economico ha difeso in Europa le ragioni della nostra industria che oggi continua a produrre autovetture a Termoli, a Melfi, a Cassino, a Mirafiori ma contemporaneamente accettare la sfida sull'elettrico. Perchè è stata scelta Termoli per la Gigafactory tra tante realtà? Perchè Stellantis ha valutato che qui c'è la produttività, le condizioni anche delle maestranze e certamente l'aiuto dello Stato. E allora difendere le proprie ragioni e interessi della propria terra e, nel contempo, accettare le nuove sfide consapevoli, però, della nostra forza e della nostra identità". Così questa mattina, a Termoli, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti arrivato per l'inaugurazione della della sede della Lega. (ANSA).