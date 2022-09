Sanità, mammografo donato da privati a ospedale Ortona

(ANSA) - ORTONA, 09 SET - Un mammografo di ultima generazione con tecnologia tomosintesi Fujifilm Amulet Innovality è stato donato all'ospedale di Ortona da Roche Italia e Fujifilm Italia nell'ambito del progetto "Screening routine", sviluppato con Fucina Sanità, partner esterno impegnato sul fronte dell'organizzazione sanitaria. L'obiettivo dell'iniziativa, presentata questa mattina unitamente al nuovo mammografo nel reparto di diagnostica Senologica del "Bernardo", è quello di offrire un contributo alla ripresa delle attività di screening mammografico dopo il calo registrato a seguito della pandemia, avvicinando nuovamente le donne ad una sana e costante prevenzione.

I dati della Asl Lanciano Vasto Chieti confermano l'importanza della diagnosi precoce nel caso di tumore al seno: nel 2019 erano state eseguite 15.090 mammografie, nel 2020 14.151 e nel 2021 11.457: nei primi sei mesi di quest'anno è stata appena superata quota 5.000. Numeri, come è stato sottolineato nel corso dell'iniziativa dal direttore generale della Asl, Thomas, Schael, presenti il presidente della Regione, Marco Marsilio e l'assessore alla Salute Nicoletta Verì, "sui quali si rinnova l'impegno della Asl nel ricondurre l'attenzione delle donne sul tema della prevenzione, caratterizzata a Ortona da un plus di tecnologia acquisita anche con il nuovo mammografo, che porta la dotazione complessiva a tre".In Abruzzo secondo il Rapporto AIOM-AIRTUM si registrano ogni anno 1000 nuovi casi di tumore al seno. I dati regionali dell'Osservatorio Nazionale Screening riportano di -4.849 donne (fascia 50-69 anni) chiamate (-11,8%) ad effettuare la mammografia nel 2020 rispetto al 2019, per un totale di -19.547 (-53%) donne esaminate e un ritardo accumulato pari a 6 mesi. (ANSA).