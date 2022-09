Maltempo, con aria umida dall'Atlantico piogge in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - L'arrivo di masse d'aria umida di origine atlantica legata al transito di un sistema nuvoloso sulle regioni centro-settentrionali, ha favorito lo sviluppo di temporali anche sulle regioni centrali, in estensione dal settore tirrenico verso il settore adriatico. Di qui la pioggia che ha interessato in mattinata anche il settore orientale dell'Abruzzo. Il fronte si muove da ovest verso est e nella seconda parte della giornata la situazione dovrebbe migliorare, anche se non si escludono piovaschi. Di un'estate caratterizzata da temperature africane ed eventi estremi e di cambiamenti climatici parlerà oggi alle 18, su Radio Evolution, nella trasmissione Caleidoscopio, Thomas Di Fiore, tecnico meteorologo tra i fondatori dell'associazione meteo Aq Caput Frigoris, che sul suo sito https://www.caputfrigoris.it/rete.php e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/aqcaputfrigoris consente di consultare dati meteorologici grazie alla rete di monitoraggio costituita da oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e altre in collaborazione con altre associazioni.

Con Di Fiore si parlerà anche dello stato di salute del Calderone sul Gran Sasso, quello che una volta era il ghiacciaio più a sud d'Europa. (ANSA).