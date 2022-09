Il Tour della Salute fa tappa a Pescara

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Fa tappa a Pescara il Tour della Salute, l'evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che toccando 12 città italiane ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano.

La città abruzzese, prima ed unica tappa nella regione, ospiterà la manifestazione, promossa dall'associazione Il Tour della Salute e che gode del patrocinio del Comune e del contributo incondizionato di Eg Stada Group, sabato 10 e domenica 11 settembre. Appuntamento in piazza Primo Maggio, con ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. All'interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed eventuale elettrocardiogramma, controllo dell'udito.

Specialisti delle società scientifiche Sid (Società italiana di Diabetologia) e Siprec (Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare) forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche.

Nelle precedenti tappe sono stati rilevati diversi casi di persone ignare, alle prese con seri problemi cardiologici, che grazie ai controlli effettuati nel Truck Hospitality hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi per la propria salute. La novità di quest'anno è rappresentata dallo Sportello d'ascolto, che si pone l'obiettivo di rispondere all'incremento dei disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso si potrà ottenere un consulto gratuito da parte di specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. (ANSA).