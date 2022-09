Giovane esemplare di Sula recuperato in spiaggia a Ortona

(ANSA) - PESCARA, 06 SET - Una giovane Sula, uccello che nidifica nel Nord Europa e raro in Abruzzo, è stata recuperata sabato scorso sulla spiaggia in zona Foro di Ortona (Chieti), alla foce del torrente Ghiomera. Trasportato da una rilevatrice della Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) al Centro Recupero Fauna di Pescara gestito dai Carabinieri Forestali, purtroppo l'animale è poi morto. Lo fa sapere la stessa Soa, sottolineando che la presenza dell'uccello marino era stata segnalata alle autorità competenti già venerdì scorso.

"Solo sabato pomeriggio, con l'intervento del dottor Antonio Di Nardo del competente servizio veterinario della Asl, grazie all'aiuto determinante di Alessandra Iannascoli, un'attenta rilevatrice ornitologica della Soa, l'animale è stato prelevato non senza difficoltà, vista l'estrema vitalità e forza dello stesso, per essere trasportato subito dalla stessa Iannascoli al Centro Recupero Fauna".

La Sula, ricorda la nota della Soa, è un uccello marino dai colori bellissimi caratterizzato da una grande apertura alare e da una forma particolarmente aerea e idrodinamica. "Comune nel nord Europa, dove nidifica in grandi colonie soprattutto sulle falesie della Scozia e della Norvegia, si nutre esclusivamente di pesce che cattura con picchiate e immersioni vertiginose, in Abruzzo è stato segnalato pochissime volte e proprio nei giorni precedenti Alessandra Iannascoli ne osservava una a San Vito Chietino. Purtroppo le cure del Centro Recupero non sono state sufficienti anche perché, a causa di probabili difficoltà organizzative o di carenza di risorse umane, è chiuso durante i giorni festivi, l'animale è pertanto morto rendendo vano il tentativo di chi ha cercato di salvarlo".

La Stazione Ornitologica Abruzzese, che nelle ultime due settimane ha recuperato e consegnato al Centro altri uccelli in difficoltà - un grande Astore a Spoltore e un Lodolaio a Lettopalena - annuncia che organizzerà a breve un corso per informare e istruire chiunque voglia collaborare a recuperare gli uccelli selvatici in difficoltà prima di consegnarli agli Enti competenti per le successive cure. (ANSA).