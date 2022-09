Droga e violenza, 13 arresti tra minori all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 06 SET - "C'è necessità di affrontare i reati con delle misure repressive, ma soprattutto c'è bisogno di riabilitare i minori e reintrodurli nella società", così il sostituito procuratore della Repubblica dell'Aquila David Mancini alla conferenza stampa tenutasi stamattina nella sede provinciale dei Carabinieri dell'Aquila. Tredici misure cautelari e oltre 30 indagati per atti persecutori, violenze, estorsioni, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e rissa sono i provvedimenti giudiziari in corso per altrettanti minori. Diversi episodi registrati in poco meno di un anno, ad opera di gruppi e singoli, nel centro storico e luoghi di ritrovo dei giovani nel capoluogo hanno portato alla partenza delle indagini. La nazionalità degli indagati è varia (Paesi Balcanici, nordafricani e italiani). Si tratta sia di ragazzi residenti nelle comunità di accoglienza, a volte non accompagnati, ma anche di residenti nelle famiglie di appartenenza. I reati, spesso commessi in piano centro e di giorno, sono stati sotto gli occhi della comunità e già in diverse occasioni denunciati dalla stampa. (ANSA).