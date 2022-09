A14, mezzo in fiamme, riaperto tratto fra Pineto e Roseto, code

(ANSA) - PESCARA, 06 SET - Alle ore 10:10 circa sull'A14 è stato riaperto il tratto compreso tra Pineto e Roseto in direzione Ancona, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un mezzo in fiamme al km 349. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Ancona. In alternativa, agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Pineto, percorrere la SS 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Roseto. (ANSA).

Alle ore 9:40 circa sull'autostrada A14 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona a causa di un mezzo in fiamme al km 349. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona; 1 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pineto. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a Pineto, Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Roseto. (ANSA).