Terremoto: Ccia Chieti Pescara, campagna su fondi crateri

(ANSA) - POPOLI, 05 SET - Parte la campagna di informazione della Camera di Commercio Chieti-Pescara sui bandi per i crateri dei sismi 2009 e 2016. L'appuntamento con gli esperti, è in programma ‪mercoledì 7 settembre‬ alle ore ‪10:00‬ a Popoli, presso l'Istituto omnicomprensivo - sala Guizza, alla presenza, fra gli altri, del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. A disposizione ci sono 180 milioni di euro per progetti destinati a turismo, sport, inclusione ed innovazione, nei comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.

La rilevante somma, è gestita direttamente da Unioncamere attraverso le Camere di Commercio, su un totale di un miliardo e 780 milioni di euro del fondo Next Appennino, programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma.

Nello specifico la Cciaa Chieti-Pescara ha avviato una fitta campagna di comunicazione per informare le aziende sulle opportunità offerte dalle tre misure e le scadenze per la presentazione delle domande. (ANSA).