Bonus trasporti: TUA Abruzzo aderisce a iniziativa come Suat

(ANSA) - PESCARA, 02 SET - TUA SPA fa parte degli operatori di trasporto pubblico con i quali si può usufruire de Bonus trasporti di cui potranno usufruire anche i cittadini abruzzesi.

L'Azienda Unica di Trasporti regionale, spiega la stessa società in una nota, è stata però inserita nella piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali appunto con l'acronimo di SUAT che sta per Società Unica Abruzzese di Trasporto. Sul portale del ministero è però presente un altro gestore denominato TUA Trasporti Urbani Agrigento SRL. Questa omonimia, evidentemente, ha indotto il ministero ad optare per l'inserimento di un'altra nomenclatura da assegnare a TUA Abruzzo nel caso specifico SUAT. Al fine di facilitare la ricerca da parte dei clienti TUA, sono state inviate già diverse segnalazioni al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per richiedere la modifica dell'acronimo da SUAT a TUA Abruzzo, e questo per non generare confusione.

Coloro che, per mero errore, avessero richiesto il Bonus trasporti ad altro operatore, spiega la TUA Abruzzo, possono annullare la richiesta e farne una nuova entro la fine di settembre 2022. La società suggerisce per le informazioni di consultare il sito di TUA www.tuabruzzo.it per ogni aggiornamento, ferma restando la possibilità di usufruire del Bonus scegliendo il gestore SUAT. Il bonus trasporti ha un valore di sessanta euro. (ANSA).