Sulle tracce del Drago, L'Aquila riapre le porte al Fantasy

(ANSA) - L'AQUILA, 01 SET - Torna nel primo weekend di settembre "Sulle tracce del Drago", manifestazione alla 13/a edizione (l'ottava dopo il sisma) per appassionati e cultori del fantasy. L'iniziativa, in programma alla Villa comunale e nel cortile dell'Emiciclo, si avvale dell'esperienza dell'associazione L'Aquila Rinasce.

Tra mostre, conferenze, laboratori, musica, film, "cosplay" e giochi di ruolo, l'elemento del fantastico si fonde alla competenza delle figure che anche quest'anno animeranno l'iniziativa, in un già collaudato e apprezzato evento catalizzatore di una sana aggregazione che spazia dagli eventi culturali all'intrattenimento, strizzando l'occhio alle nuove tendenze: una kermesse che si rivolge a un pubblico di tutte le età, per appassionati e semplici curiosi. L'edizione 2022 ospiterà anche una piazza d'armi con esibizioni dei maestri della scherma, l'arte della spada tradizionale, Tra gli ospiti musicali si segnalano Giorgio Vanni e dj Osso.

Fa discutere la partecipazione di Elisa Esposito, la "professoressa" di corsivo, fenomeno che spopola su TikTok, attesa nella serata inaugurale: classe 2003, conta numerosissimi follower anche e soprattutto grazie ad alcuni video in cui, come le professoresse a lezione, dà indicazioni su come "parlare" in corsivo.

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore Manuela Tursini hanno presentato la kermesse a palazzo Fibbioni sottolineandone l'importanza come evento sociale e culturale, mentre Virginia Como ha illustrato il programma di quest'anno, che prevede dimostrazioni, workshop, tornei, stand, presentazioni di libri e concerti. (ANSA).