Maltempo: temporali su costa Abruzzo, allagati sottopassaggi

(ANSA) - PESCARA, 01 SET - Temporali e acquazzoni stanno interessando la costa abruzzese da questa mattina, con conseguenti disagi alla circolazione e allagamenti. In particolare a Pescara diverse sono le strade impraticabili, in periferia e nella zona sud, e a Giulianova (Teramo), in zona Annunziata e nei pressi del casello dell'autostrada A14.

Completamente allagati e quindi interdetti al traffico alcuni sottopassaggi. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco.

A Pescara via Spaventa e via Celommi sono chiuse temporaneamente al traffico veicolare. L'intensità delle precipitazioni ha causato problemi anche perché alcuni tombini parzialmente ostruiti da foglie e aghi di pino non riescono ad assorbire l'acqua. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Al lavoro anche gli agenti della polizia municipale. L'assessore alla Protezione Civile ha allertato le associazioni per l'utilizzo delle idrovore. Chiuso il sottopassaggio di via Raiale. Le previsioni meteo annunciano altre precipitazioni per la giornata odierna con un miglioramento previsto per la serata. (ANSA).