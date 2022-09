Bimba schiacciata da altalena: atti a vaglio Procura Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 01 SET - Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, sta valutando atti, documenti e risultanze prima di procedere all'iscrizione di qualcuno sul registro degli indagati per la vicenda della bimba di origine albanese di 12 anni travolta e uccisa ieri da una altalena in una frazione di Avezzano.

La tragedia è avvenuta all'interno di un parco giochi parrocchiale a S.Pelino.

Domani intanto verrà dato l'incarico all'anatomopatologo Cristian D'Ovidio per eseguire l'esame esterno sul corpo della giovane vittima. (ANSA).