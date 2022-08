Sevel: mancano componenti, nuovo stop produttivo fino al 3/9

(ANSA) - LANCIANO, 30 AGO - Nuovo stop produttivo alla Sevel di Atessa (Chieti) a una settimana dal rientro delle ferie per mancanza di componenti per la produzione del furgone Ducato.

La direzione aziendale ha annunciato oggi alle organizzazioni sindacali il fermo della produzione dal primo turno delle 5.45 di domani, 31 agosto, fino a sabato 3 settembre. Per il fine settimana si ferma anche il settore Ckd. I problemi di approvvigionamento dei componenti riguardano principalmente i motori a marchio francese che vanno assemblati sui furgoni Peugeot e Citroen. La ripresa della produzione è prevista per lunedì 5 settembre. (ANSA).