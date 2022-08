Psr Abruzzo: 13 mln per primo ingresso giovani in aziende

(ANSA) - L'AQUILA, 30 AGO - Sostegni finanziari per oltre 13 milioni di euro per giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'impresa, dietro presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale: il settore Agricoltura della Regione Abruzzo, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (Psr), ha lanciato uno specifico bando per l'attivazione della misura M06 Tipologia d'intervento 6.1.1- "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", il cd. "primo insediamento". Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale dell'Abruzzo con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente.

La data di effettiva apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica delle domande di sostegno sarà comunicata con separato avviso. "La finalità dell'intervento - spiega Imprudente - è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentirgli di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini ambientali, che in termini economici e sociali".

La dotazione finanziaria del bando è pari a 13.064.543 euro e l'entità del sostegno per azienda è fissata in 60mila aumentata a 70mila nel caso di insediamento di aziende ricadenti in area D, ossia in aree rurali con problemi di sviluppo così come individuate dal PSR della Regione Abruzzo.

"L'intervento, per il quale abbiamo semplificato al massimo le procedure ed i connessi adempimenti in modo da velocizzare le istruttorie - conclude Imprudente - mira a due obiettivi: incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l'attività nel medio periodo e favorire l'introduzione di giovani nel settore, per l'ammodernamento e per il ricambio generazionale del comparto". (ANSA).