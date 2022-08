Perdonanza, Biondi 'L'Aquila città giubilare? Saremo pronti'

(ANSA) - L'AQUILA, 29 AGO - "La chiusura della 728/a Perdonanza Celestiniana rappresenta il suggello a una indimenticabile Perdonanza celestiniana che ha visto la nostra città proiettata nel mondo, grazie alla preziosa, autorevole e santa presenza di Papa Francesco". Lo ha detto questa sera il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi prima del rito di chiusura della Porta Santa, uno degli atti conclusivi dell'evento celestiniano. "Ma un altro dono straordinario da parte di Francesco ci ha accolti al risveglio: all'eccezionalità della prima apertura della Porta Santa ad opera di un Papa, si è aggiunta quella dell'indulgenza lucrabile per tutto l'anno. La città, benedetta dall'anno giubilare, si farà trovare pronta ad accogliere i fedeli, nel rispetto e nella gratitudine verso un atto di rilevante significato spirituale, ma che avrà anche notevoli ricadute economiche sull'intero territorio del cratere sismico".

Il sindaco ha ricordato anche il riconoscimento tributato a Celestino da parte del Pontefice. "Papa Francesco - ha detto - ha consegnato universalmente una lettura di spessore morale e storico rispetto alla figura di Celestino V, definendolo l'uomo del sì, visione contrapposta 'all'uomo del gran rifiuto". "Papa Francesco - ha detto ancora il sindaco - davanti al mondo ha, poi, assurto L'Aquila a capitale del Perdono e della Pace, investitura rafforzata dalla concessione dell'anno giubilare".

Tutto questo non è altro "che la traduzione attualizzata del messaggio di Celestino". Di fatto, per il sindaco "la riconciliazione non è solo un sacramento, è anche un valore universale che ha in sé il germe della Pace e rappresenta una delle sfide del mondo moderno più difficile da realizzare. In Celestino, come ha detto Bergoglio, ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamente testimone di quel nome di Dio che è la Misericordia. Chi meglio degli aquilani, colpiti dal sisma del 2009 - ha detto il sindaco - dal dolore per le vittime, dalla dispersione della città, conosce il valore della speranza e il ruolo salvifico della preghiera, la bellezza della misericordia di Dio?". (ANSA).