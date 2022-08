Papa all'Aquilaa: sindaco, grati e riconoscenti sua visita

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha accolto questa mattina Papa Francesco che presiederà le celebrazioni promosse in occasione della 728^ edizione della Perdonanza Celestiniana.

"La città dell'Aquila è grata e riconoscente al Santo Padre per l'enorme testimonianza di vicinanza e sostegno tributati alla comunità con la sua presenza in occasione della tradizione più antica e sentita dalla comunità. Un onore e una grande emozione poter accoglierlo e assistere, per la prima volta, all'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio da parte di un pontefice. Un gesto che universalizza il messaggio di pace e riconciliazione tra i popoli ereditato da Papa Celestino V e la valenza della Perdonanza Celestiniana, dal 2019 iscritta quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco" ha dichiarato il sindaco Biondi. (ANSA).