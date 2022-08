Elezioni: Si, Cassazione riammette lista Camera in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 28 AGO - "La Cassazione ci ha dato ragione: il simbolo di Allenaza Verdi-Sinistra sarà anche sulla scheda della Camera e non solo su quella del Senato". Così su facebook il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri.

"Come scritto nel ricorso passa il "principio del favor partecipationis" alle consultazioni democratiche. Siamo felici perché ha vinto il diritto di migliaia di elettori abruzzesi di sinistra ed ecologisti di poter votare come meglio credono.

Un errore individuale e formale che avrebbe sfavorito loro; sarebbe stato un fatto davvero grave", conclude. (ANSA).