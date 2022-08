Colpito da fulmine: apprensione a Tivoli per Simone

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Ore di apprensione a Tivoli (Roma) tra le tante persone che conoscono il giovane Simone Toni, 28enne colpito ieri da un fulmine a Campo Imperatore insieme ad altri due escursionisti. Ora è ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico, all'ospedale dell'Aquila.

Numerosissimi i messaggi di vicinanza ricevuti dai familiari del ragazzo anche attraverso i social. "Conosco la mamma da anni. Un grosso in bocca al lupo e un augurio di una pronta guarigione".

Si legge nel gruppo Facebook privato "Tivoli nostra gajarda e tosta" che riporta fatti di discussione di rilevanza cittadina.

Un'altra utente, Anna, poco più avanti scrive: "Siamo cresciute insieme con la madre e con il fratello, ho visto il ragazzo nascere, crescere e fidanzarsi. Fatevi forza tutti". Tra i messaggi rivolti al ragazzo compare "Forza fratellone. Ti siamo vicini".

Anche le bacheche di amici e parenti sono state bersagliate di commenti, così come i post delle testate locali che hanno riportato la notizia. "Mi auguro che Simone esca da questa situazione", scrive Francesca, un'altra utente. (ANSA).