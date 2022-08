Perdonanza: omaggio a Gassman dalla Lanterna Magica

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Entra nel vivo la mostra-evento dedicata a L'Amleto di Shakespeare e a Vittorio Gassman, organizzata dall'Istituto Cinematografico "La Lanterna Magica" nell'anno del centenario della nascita dell'attore. Sono esposti bozzetti unici ed originali conservati nel Centro archivio cinematografico e realizzati a mano per l'Amleto di William Shakespeare nella versione italiana del drammaturgo e regista Luigi Squarzina del 1952, dove Gassman ne è protagonista e regista.

L'esposizione tocca la vita di Gassman diviso tra teatro e cinema, fino ad arrivare alle differenze sostanziali tra l'Amleto shakespeariano e la versione italiana di Gassman e Squarzina. Il tutto impreziosito da alcune fotografie di scena, possedute dall'archivio Squarzina e messe a disposizione dalla Fondazione Gramsci Onlus di Roma, che si riferiscono al debutto dello spettacolo al Teatro Valle di Roma il 28 novembre 1952.

La mostra è allestita nel centro storico del capoluogo, a Piazza Palazzo (civico n. 11) fino a lunedì 29 agosto e rispetta i seguenti orari di apertura ad ingresso libero: 10-13 e 16-19.30.

In questi giorni, per arricchire la mostra viene proposto un percorso immersivo in cui i materiali esposti diventeranno animati in un gioco di immagini digitali in movimento che vedono Vittorio Gassman prendere vita. Lo scopo è di coinvolgere lo spettatore in un'esperienza museale nuova, facendogli assumere un ruolo attivo nella fruizione delle opere, non solo statico, ma anche dinamico. Un'idea, quest'ultima, di Pierluigi Rossi, realizzata con il contributo tecnico e creativo di Silvia Consales. (ANSA).