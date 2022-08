Papa all'Aquila: un gelato dedicato alla visita pastorale

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Un gusto di gelato speciale per celebrare l'arrivo di Papa Francesco, atteso domani all'Aquila per l'apertura della Porta Santa di Collemaggio.

Questa è l'iniziativa dei due imprenditori Michele Morelli e Giammarco Bottino che dal 2019 hanno aperto in piazza Duomo la latteria "Da Carolina e Gina" con un innovativo progetto patrocinato dall'Associazione regionale allevatori che garantisce una filiera cortissima del latte.

Per l'occasione è stato riproposto anche un cono, con scritto "L'Aquila città del perdono" e con "incisa" la facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, lanciato nel 2020 per celebrare la Perdonanza e il riconoscimento a patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco.

Il gusto, ispirato al "dulce de leche" originario dell'Argentina, paese del Pontefice, rientra in una particolare selezione nell'ambito della "Settimana del gelato aquilano" che cade nella Perdonanza celestiniana.

Sette giorni di assaggi con ingredienti alla base dei gusti ispirati alla tradizione enogastronomica locale, anche grazie alla collaborazione con aziende locali.

Dopo l'inaugurazione con il gelato al primo latte e quello al latte di capra bio, spazio al gelato alla crema di pesca e vino Montepulciano Malandrino di Cataldi Madonna.

Poi è stata la volta del gusto dedicato al Guerriero di Capestrano: un gelato alla mandorla di Capestrano e Zafferano dell'Aquila Dop. Nel week-end, gelato alla "ferratella salata" con riduzione di genziana e scaglie di cioccolato Chuao Amedei.

Oggi, gelato al Torrone L'Aquila in due varianti: tenero al cioccolato e friabile alla mandorla tostata bianca.

Di qui, il gusto che celebra l'arrivo di Papa Francesco. Chiude la settimana dedicata la gelato aquilano, lunedì 29 agosto, il gusto al Pane di Niko Romito e Nutella. (ANSA).