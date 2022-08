Elezioni: D'Eramo, orgoglio Lega, candidati tutti abruzzesi

(ANSA) - PESCARA, 27 AGO - Presentati questa mattina a Pescara all'Aurum i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre della Lega in Abruzzo. A fare gli onori di casa il deputato uscente nonché coordinatore regionale Luigi D'Eramo (capolista alla Camera) che ha parlato a simpatizzanti e candidati: "I temi nazionali e regionali sono importanti e per questo ci stiamo confrontando con il mondo delle associazioni, del terzo settore, delle categorie e degli ordini professionali.

Mi riferisco dunque a meno tasse, più sicurezza, quota 41, nucleare di nuova generazione, pulito e che darà la possibilità di poter arginare il costo dell'energia e credo che sostanzialmente su questi temi c'è un grande consenso ma c'è anche una grande attenzione. Sono orgoglioso di poter affermare poi che la Lega ha candidato sia alla Camera che al Senato tutti abruzzesi e credo che questo- ha detto D'Eramo - un segnale di grande rispetto per gli abruzzesi e per questo dare alla nostra regione e ad ogni provincia di eleggere un parlamentare abruzzese sia per quanto riguarda L'Aquila, e poi Pescara, Chieti e Teramo. Credo che ancora una volta la Lega abbia interpretato al meglio quelle che sono non solo le esigenze ma anche le volontà dei cittadini abruzzesi". Sul caro bollette D'Eramo ha poi aggiunto: "Occorre una manovra che vada ad arginare soprattutto l'aumento del costo de gas. È chiaro che questo dovrà essere il primo provvedimento che dovrà adottare il nuovo governo". Questi i candidati. Camera plurinominale: Luigi D'Eramo Laura Ravetto Antonio Zennaro Maria Rita Carota.

Uninominale Chieti: Alberto Bagnai Senato plurinominale: Vincenzo D'Incecco, Sabrina Bocchino, Antonio Morgante (ANSA).