Colpito da fulmine a Campo Imperatore, ferito è di Tivoli

(ANSA) - PESCARA, 27 AGO - S.T., il 28 enne di Tivoli colpito dal fulmine sopra l'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore in questo momento è in terapia intensiva in rianimazione all'Ospedale dell'Aquila. Secondo quanto si è appreso è in grave in pericolo di vita e sottoposto al coma farmacologico.

L'incidente ha coinvolto due ragazzi di 24 anni, l'altro, D.C. è di Roma, e un 28enne, A.M. sempre di Roma. Il fulmine ha colpito solo uno dei giovani escursionisti, e sarebbe uscito dal tallone per poi scaricarsi a terra. (ANSA).