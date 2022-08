++ Colpito da fulmine: superstiti 600 metri a spalla con amico +

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Lo hanno preso sulle spalle il giovane gravemente ferito ed esanime, per portarlo a circa 600 metri a valle proprio poco sopra l'osservatorio astronomico.

"Siamo stati colpiti da un fulmine mentre scendevamo in mezzo alla pioggia, alla grandine, e il nostro amico sta male". E' questo il drammatico racconto dei due escursionisti superstiti in stato di choc dopo la caduta del fulmine che aveva colpito il loro amico, ora ricoverato in coma farmacologico all'Aquila, a Campo Imperatore, ai soccorritori che sono intervenuti per fornire sostegno e cure ai tre giovani. (ANSA).