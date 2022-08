Incendio alla periferia est dell'Aquila, fiamme vicino case

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - Vigili del fuoco in azione alla periferia est dell'Aquila per un incendio divampato dopo le 13.

Il fronte del fuoco, che si è sviluppato nella zona fra il quartiere di Colle Sapone e la frazione di San Giacomo, non è particolarmente esteso, tuttavia si trova a ridosso di un'area piuttosto vicina alle abitazioni. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Sconosciuta l'origine delle fiamme. Negli anni scorsi, la stessa zona è stata interessata da roghi durante l'estate. (ANSA).