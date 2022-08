Il Frentano d'oro 2022 al musicista Massimo Spadano

(ANSA) - LANCIANO, 26 AGO - Il Frentano d' Oro 2022 è stato attribuito al musicista Massimo Spadano, 54 anni, di Lanciano, attuale direttore dell'orchestra sinfonica della Galizia, a La Coruna, dove vive con la famiglia. La cerimonia di consegna del premio si terrà sabato 17 settembre, ore 18, al teatro Fenaroli.

L'annuncio del 23° Frentano d' Oro è stato fatto stamani a Lanciano dal presidente dell'omonima associazione Stefano Graziani e dal coordinatore del premio Mario Giancristofaro, presente il sindaco Filippo PAolini e lo stesso violinista e direttore d'orchestra.

È la terza volta di un musicista, dopo Donato Renzetti e Ciccio Santucci. Spadano succede allo scrittore Remo Rapino vincitore del premio Campiello 2020. Il Frentano d' Oro viene annualmente attribuito a un cittadino nativo della Frentania che si sia distinto per meriti culturali o artistici, scientifici, e professionali dando così lustro alla sua terra d'origine, e il cui operato abbia avuto risonanza nel panorama nazionale e internazionale. Il maestro Spadano ha studiato direzione con Renzetti e quest'anno ha diretto anche all'Estate Musicale Frentana, di cui è stato direttore artistico. E' stato tra i fondatori della Camerata Anxanum, ensemble di musiche barocche con strumenti originali. Inoltre ha diretto le principali orchestre europee. Di ritorno dal Giappone è in partenza per concerti anche Polonia e Messico. "Ho sempre apprezzato l'iniziativa del Frentano d' Oro - ha detto Spadano - e non avrei mai pensato di essere proposto per tale lusinghiero riconoscimento. Sono commosso ed emozionato". (ANSA).