Carabinieri, comandante Teramo incontra sindaco Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA, 26 AGO - L p il c che questa mattina ha incontrato, in municipio, il sindaco di Giulianova (Teramo) Jwan Costantini. Nelle prossime ore gli succederà, alla guida del Comando Provinciale, il tenente colonnello Pasquale Saccone.

Pipola, accompagnato dal Comandante della Compagnia Carabinieri, tenente Colonnello Vincenzo Marzo, ha voluto salutare personalmente il sindaco Costantini. Ha avuto con lui un colloquio amichevole, animato da una sincera, reciproca stima, si legge in una nota del Comune di Giulianova.

"Saluto il Colonnello Pipola a nome mio e della città - ha detto il sindaco Costantini - So che lo aspetta a Chieti un importante incarico nella Legione Abruzzo. Il nostro territorio conserverà la consapevolezza di aver avuto un Comandante di eccezionale bravura, un militare competente, intelligente e, al tempo stesso, un uomo cordiale, disponibile all'incontro e alla collaborazione. Auguriamo al suo successore, il tenente colonnello Saccone, di ottenere i medesimi, esaltanti risultati". (ANSA).