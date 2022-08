Trivelle: Forum H2O, Trattato Energia del 1997 è truffaldino

(ANSA) - PESCARA, 24 AGO - "L'Italia è stata condannata a pagare 190 milioni di euro a Rockhopper nell'arbitrato internazionale fondato sul truffaldino Trattato della Carta dell'Energia firmato nel 1994 e ratificato dal nostro paese nel 1997 in merito allo stop al progetto petrolifero Ombrina, fermato dal Parlamento italiano dopo una mobilitazione popolare alcuni anni or sono", è quanto afferma il Forum H2O, una delle associazioni ambientaliste che più si era battuta nella vicenda Ombrina..

"La norma approvata dai parlamentari secondo i principi fondamentali della democrazia riguardava numerose aziende e posizioni. Non era neanche, insomma, una legge contro una singola impresa o uno specifico progetto ma era un provvedimento volto a tutelare i nostri mari. Grazie a questo accordo, da cui oggi diversi paesi vogliono retrocedere, le multinazionali possono fare causa contro leggi dello Stato. Anche uscendo dal trattato c'è una clausola che permette di fare causa anche per i decenni successivi. Il conflitto viene risolto da un collegio composto da tre arbitri, uno scelto da ciascuna parte e uno collegialmente, selezionati tra un numero limitato di avvocati di pochissimi studi legali internazionali. Nel caso di specie, leggiamo che hanno tutti votato a favore dell'istanza dei petrolieri", chiude il Forum. (ANSA).