Terremoto, Marsilio, impegno forte delle istituzioni

(ANSA) - AMATRICE, 24 AGO - "A sei anni di distanza dal sisma si comincia a vedere qualcosa di concreto nella ricostruzione.

E' stata dura per la popolazione e per il territorio. Le istituzioni sono presenti per garantire con il massimo sforzo il diritto dei cittadini di queste aree interne di tornare a vivere anche con maggiori servizi rispetto a quanti ne avessero in precedenza. Un impegno forte da parte di tutti perché ne vale il futuro di questa terra". Lo ha detto il presidente Marco Marsilio partecipando oggi ad Amatrice alle celebrazioni per il sesto anniversario del sisma del Centro Italia. (ANSA).