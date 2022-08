Perdonanza: L'Aquila suona, 36 spettacoli su 9 postazioni

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - Spettacoli di musica, danza e arti di vario genere con 36 proposte per 9 postazioni in centro storico. Questa è L'Aquila Suona, momento principale del programma artistico di domani, a partire dalle 18, della terza giornata di Perdonanza, giovedì 25. In un format che ricorda un po' "l'isola sonante" delle vecchie edizioni della kermesse celestiniana, vie e piazze del centro storico saranno riempite di suoni, forme e colori.

Questo il programma nel dettaglio. Ore 18: Asd Academy L'Aquila Dance (Emiciclo), Cohesion (piazza San Biagio).

Ore 19: Ads Serenza Dance Studio (Emiciclo), Carpe Diem (piazza Chiarino), Alessio Migliozzi (piazza San Biagio), Yawp (piazza Regina Margherita), Punto pianoforte (sia a via Verdi che al colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele).

Ore 20: Alieni (piazza Chiarino), Asd Nuova Arte in movimento (Emiciclo).

Ore 21: Associazione Sax Around (piazza 9 Martiri), Corrente alternata (piazza Chiarino), Jacobs the Blonde (piazzetta del Sole), I fabbricanti di sogni (piazza Regina Margherita), Zio Rufus (piazza San Biagio).

Ore 21-21.30 e 23-23.30: ore Fly Factory (piazza Duomo) ore 21.30/23: Gianfranco Butinar, sullo stesso palco.

Ore 22: Asd Progetto Ritmica (Emiciclo); Trio Jazz (piazza 9 Martiri); Bells Quartet (colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele, ex Cit), Crazy Stompin' club (itineranti); Svalvolati on the Road (piazza Chiarino).

Ore 23: Punto Radio (piazza Chiarino), Take three (piazza 9 Martiri), Pezzopane (piazza Regina Margherita), Out Out (piazzetta del Sole), Cimarù (colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele), Asd Revolution Dance (Emiciclo).

Ore 23.30: ControVento (piazza San Biagio); Saint James infirmary (piazza Duomo).

Mezzanotte: Lingue (piazza Regina Margherita); Jaser Trio (piazza IX Martiri); Muffa Rialzo (piazza Regina Margherita).

