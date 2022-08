Papa all'Aquila: servizio speciale di bus gratuito Ama

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - In occasione della visita di Papa Francesco, domenica prossima, 28 agosto, all'Aquila, l'Azienda della mobilità - Ama spa - su richiesta dell'amministrazione comunale ha disposto un servizio speciale gratuito di autobus con partenza dai parcheggi individuati dal Comune. Percorrerà il seguente itinerario: Centro commerciale L'Aquilone - Centro commerciale Globo - Ss 17 (per parcheggio deposito Ama) - Impianti sportivi di Centi Colella - Tecnopolo d'Abruzzo Ss 17- via Mulino di Pile (per parcheggio piazzale Sandro Pertini) - Ss 17 - viale Corrado IV (per parcheggio piazza d'Armi) - viale 25 aprile - Stazione ferroviaria (per parcheggio di via Eusanio Stella) - viale 25 aprile - viale della Croce Rossa - via Alcide De Gasperi - via Ignazio Silone - via D'Ascanio - piazzale Amleto Cencioni- via Panella - via Strinella - Terminal bus di Collemaggio.

Il servizio si snoderà sul medesimo percorso, in senso contrario, al ritorno. Tra le 5.30 e le 9 del mattino del 28 agosto, dal parcheggio del centro commerciale L'Aquilone è prevista una partenza ogni 10 minuti, mentre dalle 9 alle 16 le partenze saranno scaglionate ogni 20 minuti.

Inoltre, il servizio di linea subirà le seguenti modifiche da inizio turno fino alle ore 14,00: M1TF: capolinea presso piazzale Cencioni - non raggiunge il terminal; M2UF: capolinea a piazzale Cencioni - non raggiunge il terminal; M5F: capolinea a piazzale Cencioni - raggiunge solo Gignano e Polveriera; M6F: capolinea a piazzale Cencioni - non raggiunge il terminal; M11F: capolinea a piazzale Cencioni - transita per Polveriera, e da Roio Colle per: Mausonia-Polveriera-piazzale Cencioni, senza percorrere via XX Settembre; M14F: capolinea a piazzale Cencioni - non raggiunge il terminal; M15F: capolinea a piazzale Cencioni - non raggiunge il terminal; M16F: capolinea a piazzale Cencioni - transita per Polveriera sia all'andata che al ritorno (dal bivio Martini). (ANSA).