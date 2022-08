Papa all'Aquila: pronte le vesti della visita pastorale

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - In occasione della visita pastorale di domenica 28 agosto, Papa Francesco a L'Aquila indosserà dei particolari paramenti liturgici. Commissionate dall'Ufficio liturgico diocesano guidato da don Martino Gajda, con la consulenza di don Daniele Pinton, docente di liturgia e sacramentaria all'istituto di Scienze Religiose dell'Aquila, le vesti saranno indossate dal Pontefice e dai Concelebranti durante la liturgia eucaristica per l'apertura della Porta Santa di Santa Maria di Collemaggio che avvierà l'indulgenza concessa da Papa Celestino V nel 1294 detta "della Perdonanza". Le linee progettuali delle vesti sacre, nel segno della continuità estetica e simbologica, segnano un evidente ritorno alla "nobilis pulchritudo" invocata e sostenuta dal Concilio Vaticano II, "dove il cammino della liturgia - viene spiegato dall'Ufficio diocesano - si fonda nella vera bellezza, quella chiara e leggibile e mai banale, che allontana mediocrità, fantasia e capriccio".

Le vesti liturgiche vedono alternarsi nei clavi le geometriche croci riportate nella facciata della Basilica di Collemaggio. "Riproducendo figure di intenso significato teologico - prosegue la nota - come anche ricorrendo a un disegno nitido e alla sobrietà cromatica dei tessuti, esprimono l'intento di armonizzare i paramenti con il linguaggio e i segni della liturgia interamente mirata a suscitare l'incontro con il Signore, crocifisso e risorto: attraverso l'ascolto della Parola, la celebrazione eucaristica, l'esperienza di comunione fraterna e i gesti propri del culto (la preghiera, i canti, le luci, l'incenso)". La progettazione degli abiti è stata affidata a Filippo Sorcinelli. La realizzazione è stata affidata all'Atelier Lavs. (ANSA).