Musica: Litfiba in piazza Martiri a Teramo, tutto esaurito

(ANSA) - TERAMO, 24 AGO - Sarà una piazza Martiri della Libertà da "tutto esaurito" ad accogliere i Litfiba a Teramo, il prossimo domenica 28 agosto. La tappa abruzzese dell'Ultimo Girone Tour, della storica rock band italiana, ha fatto registrare infatti il "sold out" con i biglietti che sono andati letteralmente a ruba e con i botteghini che, per forza di cose, hanno dovuto chiudere con qualche giorno di anticipo. Di certo un successo per gli organizzatori Big Match e Acs che segna l'ennesimo traguardo raggiunto da questa edizione del cartellone di eventi di "Teramo Natura Indomita". La rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano, quindi, chiuderà a Teramo "L'ultimo girone Tour" organizzato per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e la conclusione della loro esperienza musicale come gruppo. Più di due ore di musica rock accompagneranno i fan di Piero Pelù e Ghigo Renzulli che domenica sera si esibiranno nella splendida cornice di Piazza Martiri della Libertà. Il concerto dei Litfiba in piazza Martiri rappresenta probabilmente il momento clou di tutto il cartellone dell'estate teramana. In occasione dell'evento, infatti, tutti gli accessi per piazza Martiri della Libertà, ad alcune ore dall'inizio, saranno sbarrati e presidiati. Gli unici punti da cui poter entrare per assistere al concerto sono stati individuati nei varchi di Corso San Giorgio e via del Vescovado, con l'apertura dei cancelli prevista per le 18.30 e l'inizio dell'esibizione prevista per le 21.30. Vista la grande affluenza attesa durante la serata si consiglia di utilizzare i parcheggi multipiano di San Francesco, San Gabriele e piazza Dante che, eccezionalmente, resteranno aperti anche di notte. L'organizzazione consiglia di presentarsi ai varchi con il biglietto in versione Pdf già scaricato sullo smartphone e pronto per essere scansionato o, in alternativa, con il tagliando stampato in alta definizione onde evitare code e assembramenti. (ANSA).