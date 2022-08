Investe e uccide agente, arrestato pirata della strada

(ANSA) - SCOPPITO, 24 AGO - È stato rintracciato e arrestato il conducente dell'auto pirata che ieri sera a Scoppito (L'Aquila), dopo le 22, ha investito sulle strisce pedonali, uccidendolo, Giuseppe Colaiuda, assistente capo della Polizia Penitenziaria, 54enne del posto. Si tratta di un 42enne con precedenti per consumo e spaccio di stupefacenti. L'uomo, dopo l'investimento del poliziotto, si era dato alla fuga. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 per il soccorso e i carabinieri della stazione di Sassa, ma per Colaiuda non c'è stato nulla da fare. Sconcerto e dolore nella piccola comunità di Scoppito. (ANSA).