A Morro d'Oro, tra olio, vino e arte con 'Terreverdi Teramane'

(ANSA) - MORRO D'ORO, 24 AGO - Oggi terzo appuntamento con i "mini tour" promozionali programmati da Gal Terreverdi Teramane a margine di alcune tappe dei Concerti delle Abbazie, Festival musicale dall'Associazione Culturale Luzmek. Il tour prevede una visita all'Azienda Olearia Frantoio Montecchia a Morro d'Oro (Teramo), accompagnata da una degustazione di oli e altre produzioni tipiche e un safari nell'uliveto; si raggiungerà poi l'Abbazia di Santa Maria di Propezzano per una visita del Complesso Monumentale e delle sue stanze segrete, a cura dello storico dell'arte Alberto Melarangelo e una degustazione enologica a cura di Paolo Savini de Strasser, Azienda Tenuta Propezzano.

Il tour di oggi segue quello del 3 agosto, nei dintorni e nel borgo di Cellino Attanasio "Tra il mare e le dolci colline", alla scoperta del territorio dove nasce la DOP Pretuziano delle Colline Teramane, e quello dell'8 agosto lungo "I Sentieri del Gusto", tra i vicoli di Montepagano, uno dei tanti borghi medievali tra i fiumi Tordino e Vomano. A Morro d'Oro si vivrà un'anticipazione di quanto custodito nella "Valle dei giganti di pietra", tra le abbazie benedettine romaniche e i borghi che sorgono sulle colline, tra vigneti e oliveti, con vista sul mare e sul Gran Sasso.

Insieme agli operatori locali della Rete del turismo sostenibile "Tour Terreverdi Teramane" il Gal ha previsto l'organizzazione di esperienze dedicate alla stampa e agli operatori di settore. L'intento è creare cinque itinerari tematici, volti a potenziare l'offerta turistica dell'area, in occasione di altrettanti concerti. Il festival Concerti delle Abbazie si svolge fino al 16 settembre nella Valle delle Abbazie, tra i fiumi Vomano e Mavone, e tocca le cinque Abbazie Romaniche Benedettine di S. Giovanni ad Insulam, S. Maria di Ronzano, S. Salvatore a Canzano, S. Clemente a Guardia Vomano e S. Maria di Propezzano.

I prossimi tour del Gal sono in programma il 9 settembre a Mosciano Sant'Angelo e il 16 settembre a Mutignano, frazione di Pineto. (ANSA).