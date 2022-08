Perdonanza, alla memoria di David Sassoli il XX 'Premio Rotary'

(ANSA) - L'AQUILA, 23 AGO - Sarà assegnato alla memoria di David Sassoli il XX "Premio Rotary Perdonanza", iniziativa organizzata dai due Club Rotary L'Aquila e Rotary L'Aquila Gran Sasso d'Italia. A Sassoli, scomparso lo scorso gennaio, già presidente del Parlamento Europeo, viene riconosciuta una vita d'impegno per il dialogo e per la risoluzione dei conflitti, in quanto testimone dei valori di pace e di solidarietà fermamente voluti da Pietro da Morrone, Papa Celestino V. Nel corso di una cerimonia a L'Aquila sabato prossimo, 27 agosto alle 9.30, nell'Auditorium della Fondazione Carispaq in corso Vittorio Emanuele 196, il premio sarà consegnato alla moglie, Alessandra Vittorini, nell'ambito del convegno "L'Europa della Pace" che sarà aperto, dopo i saluti istituzionali, dal governatore del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo Marche, Molise e Umbria) Paolo Giorgio Signore e dai due presidenti dei club locali, Patrizia Masciovecchio e Alberto Villani.

L'introduzione sarà a cura di Fabrizio Marinelli, presidente del Comitato Premio Rotary Perdonanza, seguiranno gli interventi del giornalista e scrittore Piero Badaloni, della giornalista de Il Sole 24 Ore Lina Palmerini e di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero Vaticano per la comunicazione ed editorialista dell'Osservatore Romano. Una giornata che vuole ribadire l'impegno della comunità rotariana a sostegno dei valori fondamentali per la convivenza in armonia dei popoli, nel rispetto delle culture, delle usanze e delle credenze, utilizzando la cultura e la conoscenza come efficaci strumenti di integrazione. (ANSA).