Elezioni, presentate 22 liste nella Circoscrizione Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 23 AGO - Sono 22 alla Camera dei Deputati e 21 al Senato le liste dei candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione Abruzzo presentate dai partiti presso la corte di Appello dell'Aquila entro le 20 di lunedì. La differenza nel numero è causata dal fatto che Forza Nuova ha presentato candidati solo alla Camera. Ultimi ad arrivare a palazzo di Giustizia, alle ore 19.45, i rappresentanti di Forza del Popolo per Lillo Musso Premier che hanno chiesto e ottenuto una dilazione di tempo fino alle 20.30. In precedenza a presentare le liste sono state nell'ordine: Italia Sovrana e Popolare, Pensiero e Azione Ppa, Italexit, Noi Centro di Clemente Mastella, Unione Popolare, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d'Italia, Vita, Impegno Civico, Forza Italia, Azione - Italia Viva, Più Europa, Lega, "Noi moderati, Noi con l'Italia Maurizio Lupi - Italia al Centro con Toti - Coraggio Italia Brugnaro - Udc", Forza Nuova (solo alla Camera), Alternativa per l'Italia, Pd, Sud chiama Nord, Gilet arancioni, Unione Cattolici italiani e Partito Animalista. Domani entro le 16 si sapranno gli ammessi, i "rimandati" che dovranno presentare controdeduzioni e gli esclusi. Al lavoro sono l'ufficio elettorale per la Camera dei Deputati (presidente Armando De Aloisio, componenti Carla Ciofani e Laura D'Arcangelo) e per il Senato (presidente Silvia Fabrizio, componenti Alberto Iachini Bellisari, Annamaria Tracanna, Domenico Canosa e Andrea dell'Orso). (ANSA).