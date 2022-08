Calcio, Vastese emigra in Molise per prime gare di D

(ANSA) - VASTO, 23 AGO - La Vastese giocherà le prime gare del prossimo campionato nazionale di serie D lontano dallo stadio Aragona, oggetto di lavori di ristrutturazione. La formazione biancorossa, dunque sarà costretta a emigrare e quasi certamente si sposterà nel vicino Molise per disputare le prime partite casalinghe della prossima stagione. Individuato il Comunale di Montenero di Bisaccia come campo di gioco per disputare domenica 11 settembre e domenica 25 settembre le gare con Trastevere e Roma City. Il rischio è quello di giocare anche qualche altra gara casalinga successiva lontano da Vasto. Nella passata stagione la Vastese aveva disputato gran parte delle partite casalinghe a porte chiuse proprio per l'inagibilità dell'Aragona. (ANSA).