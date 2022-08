A14, chiusa 5 ore notturne entrata stazione di Pineto

(ANSA) - PESCARA, 23 AGO - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di oggi, martedì 23, alle 4:00 di domani, mercoledì 24 agosto, sarà chiusa la stazione di Pineto, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia l'entrata di Pescara nord.

