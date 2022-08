Ventenne trovato senza vita a Vasto, Procura indaga

(ANSA) - VASTO, 22 AGO - E' stato trovato senza vita oggi alle 13, nella zona di Punta Penna a Vasto, il ventenne Jois Pedone, di cui si erano perse le tracce nella notte tra sabato e domenica. Il giovane si era fatto accompagnare in taxi nella zona, come appurato dagli investigatori. Sono stati gli uomini della Guardia Costiera di Vasto, coordinati dal comandante Tenente di vascello Stefano Varone, a trovare il corpo del giovane, dopo aver avviato le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa da parte della famiglia. La salma, dopo un primo esame da parte del medico legale, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Chieti. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Vasto e coordinate dal Pm Vincenzo Chirico della Procura di Vasto.

