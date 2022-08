'Spoltore Ensemble', cala il sipario sulla 40/a edizione

(ANSA) - SPOLTORE, 22 AGO - Si è conclusa ieri sera la 40/a edizione di Spoltore Ensemble, sei giorni di musica, arte e spettacolo, con migliaia di visitatori che hanno riscoperto la bellezze del centro storico di Spoltore. "Nell'edizione di quest'anno c'è stata una grande risposta del pubblico in termini sia numerici sia di entusiasmo - commenta il maestro Angelo Valori, direttore artistico dell'evento organizzato dal Comune - Non solo abbiamo registrato sempre il tutto esaurito agli spettacoli, ma il pubblico è stato molto caloroso". Ad aprire il festival Enzo Avitabile e Peppe Servillo (il 16 agosto). La seconda serata è stata dedicata a un momento ricordo, 'Amarcord.

L'alba dello Spoltore Ensemble', con la partecipazione di William Zola, e ai racconti di viaggio di Walter Nanni, "Costa discordia, l'Africa e l'emigrazione come non ve l'hanno mai raccontata".

Il 18 lettura del romanzo vincitore del Premio Campiello "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" alla quale ha partecipato l'autore Remo Rapino. Le ultime tre serate dedicate interamente alla musica. Con il live 'Morgan meets Angelo Valori & Medit orchestra' omaggio al cantautorato italiano. E poi il Tenco Ascolta dedicato agli artisti emergenti, con Liana Marino, iBuca e Le canzoni giuste e poi con l'appassionante concerto di Tosca. L'ultima serata ha visto sul palcoscenico prima l'opera da camera Les Enfantes Terribles a cura di Guardiagrele Opera e poi il concerto della cantautrice pescarese Miriam Ricordi. "La caratteristica del festival è di restare sempre all'interno di una qualità molto elegante e raffinata - ha spiegato Valori - soprattutto per la proposta degli spettacoli di largo S.

Giovanni ai quali sono stati aggiunti eventi gratuiti per un pubblico più ampio". Da Città Palcoscenico con attori e musicisti che hanno dato vita a show di arte varia per le vie del centro a Spoltore nascosta, Dimore Ensemble e Percorsi di fotografie. "Un'edizione indimenticabile: il ritorno della Città palcoscenico, la serata Amarcord con William Zola e Albano Paolinelli, gli interpreti straordinari che si sono esibiti in tutte le serate - ha commentato il sindaco Chiara Trulli - Ora puntiamo a rinnovare ancora l'evento". (ANSA).