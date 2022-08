Perdonanza, visita Papa, 2.700 posti auto e 10 navette

(ANSA) - L'AQUILA, 22 AGO - Dieci parcheggi per oltre 2.700 posti auto, un servizio speciale di bus navetta con 10 mezzi riservati esclusivamente all'evento, quasi 450 persone impiegate per attività sanitarie e di sicurezza. Queste alcune cifre relative all'impegno del Comune in occasione della visita pastorale di Papa Francesco, in programma all'Aquila domenica 28 agosto nell'ambito della 728/a Perdonanza Celestiniana. Le aree parcheggio sono 10 e consentiranno la sosta a 2.710 posti auto, ricavati al centro commerciale L'Aquilone (500), al centro commerciale Globo (500), al deposito dell'Ama in via Campo di Pile (100), al piazzale Grande Torino, impianti sportivi di Centi Colella (100), al Tecnopolo (315), al piazzale Sandro Pertini a Pile, ingresso secondario del Tecnopolo (260), via Eusanio Stella a Pile (150), via Mezzanotte/via Francesco Savini (135), piazzale Giuseppe Porto, area est della città (250), piazza d'Armi (400).

Dieci mezzi dell'Ama saranno riservati esclusivamente al servizio speciale navetta per la visita del Papa e percorreranno il seguente itinerario: centro commerciale L'Aquila - centro commerciale Globo - statale 17 (deposito Ama) - impianti sportivi Centi Colella - Tecnopolo, via Mulino di Pile - Statale 17 - viale Corrado IV (piazza d'Armi) - viale 25 aprile - stazione ferroviaria (via Eusanio Stella) - viale 25 aprile - viale della Croce Rossa - via Alcide De Gasperi - via Ignazio Silone - via D'Ascanio - parcheggio Amleto Cencioni (a fianco dello stadio di Acquasanta) - via Panella - via Strinella - terminal di Collemaggio. Stesso percorso, in senso contrario, al ritorno.

Tra le 5.30 e le 9 del 28 agosto è prevista una partenza dal parcheggio dell'Aquilone ogni 10 minuti, dalle 9 alle 16 una ogni 20 minuti, sempre dal parcheggio dello stesso centro commerciale. Chi proviene da fuori città utilizzando il servizio di trasporto extraurbano Tua potrà usufruire delle coincidenze con le navette dell'Ama al parcheggio Cencioni. I posti auto per disabili verranno riservati a largo Pischedda (35) e ai piani -2 e -3 del parcheggio di Collemaggio, in ragione di uno stallo ogni 20. Ma se le richieste dovessero superare il numero previsto, tali posti saranno aumentati. (ANSA).