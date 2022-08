Perdonanza, domani Corteo Bolla: cambia la viabilità

(ANSA) - L'AQUILA, 22 AGO - Domani, alle 18, dai Quattro Cantoni partirà il corteo storico della Bolla, che quest'anno eccezionalmente accompagnerà anche l'arrivo a Collemaggio del Fuoco del Morrone per l'apertura delle celebrazioni della 728/a Perdonanza celestiniana. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comando di polizia municipale dell'Aquila ha predisposto il divieto di circolazione lungo l'asse viario che va dai Quattro Cantoni alla basilica di Collemaggio, passando per corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio. Le suddette aree saranno interdette al transito e alla sosta a partire dalle 14.

Il medesimo provvedimento riguarderà corso Principe Umberto e l'area antistante la basilica di San Bernardino, a partire da via Tedeschi; mentre in via Fortebraccio, in concomitanza con lo svolgimento del corteo, sarà invertito il senso di marcia, con conseguente accesso da via delle Grazie e uscita da porta Bazzano.

Sempre a partire dalle 14 e fino al termine della manifestazione, si procederà alla chiusura delle strade afferenti al percorso del Corteo.

Si segnala, in particolare, la chiusura di via XX Settembre all'altezza del tribunale dell'Aquila, con eccezione per i residenti fino all'altezza di via Sant'Andrea; la chiusura di via Porta Napoli e viale Crispi in direzione centro, con eccezione per i residenti fino all'altezza di via Piave/via Cadorna; la chiusura di via Caldora in direzione Collemaggio, a partire dal terminal bus Lorenzo Natali.

Infine, si segnala che viale Collemaggio rimarrà chiuso al traffico fino all'una di notte per consentire lo svolgimento dello spettacolo di apertura della Perdonanza. (ANSA).