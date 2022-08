Elezioni:Meloni,io candidata in Abruzzo,qui legame indissolubile

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "È indissolubile il legame che c'è tra Fratelli d'Italia, l'Abruzzo e l'Aquila. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza.

Per questo ho deciso di raccogliere l'appello della classe dirigente di Fratelli d'Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale L'Aquila-Teramo". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"È una scelta di cuore ma anche simbolica - prosegue - perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della nazione: risollevare l'Italia, così come l'Aquila, Teramo e tutto l'Abruzzo si stanno rialzando dopo i devastanti terremoti del 2009 e del 2016". (ANSA).